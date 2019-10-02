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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 23:15, Son Güncelleme:

Nuno Santo: Hazırlıklarımızı yaptık

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Nuno Santo: Hazırlıklarımızı yaptık

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacak İngiliz ekibi Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, zorlu bir mücadele olacağını bildiklerini söyledi.

Santo, Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen ve bir saat geç başlayan basın toplantısında, yarınki karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi olan çok oyuncusu var. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık." dedi.

İstanbul'a geç gelmeleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Santo, "Etkilenmemek için son antrenmanımızı yapıp buraya öyle geldik. İngiltere saatine göre bizim için uygun bir durum." diye konuştu.

Santo, Beşiktaş'ın bu sezon kötü performans göstermesi ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Slovan Bratislava'dan 4 gol yemesinin hatırlatılması üzerine, "Futbolun iyi ve kötü sonuçları var. Beşiktaş o durumdaysa avantajı kullanmak istiyoruz. Sonuçta Beşiktaş iyi takım." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarların oluşturacağı atmosferin oyuncular üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Santo, "Bunları da tecrübe etmek gerekiyor. Bu tür baskılarla baş etmeyi öğrenmeleri lazım. Bizim için ekstra durum yok, normal maç. Her zamanki gibi saha içindeki olaylara bakacağız." yanıtını verdi.

Santo, takımda eksik bulunmadığını ve kadrodaki her oyuncunun forma giyebileceğini sözlerine ekledi.

Coady: "Zor maç olacak"

Wolverhampton oyuncusu Conor Coady, "Kura çekimi sonrasında İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlandık. İngiltere'de oynamış oyuncuları var, tanıyoruz. Zor maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Park'ta oluşturulacak atmosfer konusunda Coady, "Güçlü Türk taraftarına karşı oynayacağız. Buna benzer atmosferlerde bulunduk. Bununla mücadele edeceğiz. Beklediğimiz bir atmosfer. Hoşuma gideceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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