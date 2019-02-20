Nuno Gomes, Galatasaray kampını ziyaret etti.
UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim eski öğrencisi Nuno Gomes sarı kırmızılı takımın kampını ziyaret etti.
Uzun yıllar Portekiz Milli Takımı formasını taşıyan, Fiorentina’da oynadığı dönemde Teknik Direktör Fatih Terim’in öğrencisi olan Nuno Gomes bugün Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde Fatih Terim ile bir araya geldi.
Çok samimi bir ortamda geçen ziyarette, Gomes ve Fatih Terim bir süre sohbet etti. Fatih Terim daha sonra eski öğrencisine imzaladığı Galatasaray formasını hediye etti.
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