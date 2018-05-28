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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.05.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Nunnaly-Sloukas coştu! Fenerbahçe Doğuş seride öne geçti

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Nunnaly-Sloukas coştu! Fenerbahçe Doğuş seride öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Banvit'i 86-81 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Banvit'e dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 15-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 8. dakikada farkı çift hanelere (22-12) çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Caloiaro'nun boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Banvit, 12. dakikada farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Ardından mola dönüşü Nunnally ve Guduric'in sayılarıyla rakibine 8-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 33-22. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında konuk ekip, çeyreğin bitimine 17 saniye kala Taylor'ın sayılarıyla 42-40 öne geçse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. İki ekip de dış atışlardan sayılar bulurken 25. dakika 52-52 eşitlikle geçildi. Caloiaro ve Taylor'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Banvit, 27. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 52-59. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı ve çeyreğin sona ermesine 35 saniye kala yeniden öne geçti: 60-59. Konuk ekip, Caloiaro'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final periyoduna 62-60 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Banvit, 33. dakikayı 70-68 önde tamamladı. Melli'nin boyalı alandan, Nunnally'nin de dış atışlardan kaydettiği sayılarla yeniden öne geçen Fenerbahçe Doğuş, 35. dakikada skoru 75-70'e getirdi. Konuk ekip, Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 79-79. Son dakikalarda Sloukas'ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 86-81 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally, attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise 29 sayı kaydeden Angelo Caloirao, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 
Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı 
Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 16, Guduric 10, Nunnally 22, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 4, Barış Hersek, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Datome 7 
Banvit: Taylor 21, Rautins 6, Thomas 9, Caloiaro 29, Vidmar 2, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 12, Şehmus Hazer, Tolga Geçim, Kulig 2 
1. Periyot: 25-16 
Devre: 43-42 
3. Periyot: 60-62 

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