Nowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'
GeriBasketbol Nowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: Depo Photos
03.01.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Nowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'

Dallas Mavericks’in efsanesi Dirk Nowitzki takımının yeni gözbebeği Luka Doncic hakkında açıklamalarda bulundu.

Luka Doncic, NBA’e adım attığı ilk günden bu yana Dallas Mavericks‘in liderliğini eline almış durumda ve gösterdiği performansla herkesi büyülüyor. Büyülediği isimlerin başında da takımın Alman efsanesi Dirk Nowizki geliyor.

Sloven yıldızın yeteneklerine hayran olan Nowitzki, Doncic’in bire birde çok yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiriyor ancak iddialı olmaktan da kaçınmıyor.

Dallas Morning News‘ten Eddie Sefko‘ya açıklamalarda bulunan Nowitki, şu an Doncic ile bire bir yarışında ‘şu an’ kazanamayacağını açık yüreklilikle kabul ediyor ancak ‘siz beni gençliğimde görün’ dercesine şu ifadeleri kullanıyor:

“Bire bir oyunda çok fazla hareketi var. Repertuarında çok fazla şut çeşidi var. Şimdi muhtemelen ona karşı zorlanırdım ama geçmişte? Hiç şansı yok. Hiç şansı yok.”

Bu sezona sakatlıklarla giriş yapan Dirk Nowizki, kısa bir süre önce dönmüş ve Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 9 maçta 4.6 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Dallas Mavericks ile çaylak yılında şu ana kadar 36 maça çıkan Luka Doncic ise 19.5 sayı, 6.6 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 940Olympiakos - Panathinaikos
    3
    MS1
    1,40
    2840kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Afyonspor'dan 2 transfer daha!

SON DAKİKA! G.Saray'dan KAP'a transfer açıklaması...

Terim'den yalan haberlere ifşa! 'Hayatınızdan çıkarın'

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti