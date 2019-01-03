Nowitzki'den Doncic'e: 'Geçmişte olsaydık..'
Dallas Mavericks’in efsanesi Dirk Nowitzki takımının yeni gözbebeği Luka Doncic hakkında açıklamalarda bulundu.
Luka Doncic, NBA’e adım attığı ilk günden bu yana Dallas Mavericks‘in liderliğini eline almış durumda ve gösterdiği performansla herkesi büyülüyor. Büyülediği isimlerin başında da takımın Alman efsanesi Dirk Nowizki geliyor.
Sloven yıldızın yeteneklerine hayran olan Nowitzki, Doncic’in bire birde çok yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiriyor ancak iddialı olmaktan da kaçınmıyor.
Dallas Morning News‘ten Eddie Sefko‘ya açıklamalarda bulunan Nowitki, şu an Doncic ile bire bir yarışında ‘şu an’ kazanamayacağını açık yüreklilikle kabul ediyor ancak ‘siz beni gençliğimde görün’ dercesine şu ifadeleri kullanıyor:
“Bire bir oyunda çok fazla hareketi var. Repertuarında çok fazla şut çeşidi var. Şimdi muhtemelen ona karşı zorlanırdım ama geçmişte? Hiç şansı yok. Hiç şansı yok.”
Bu sezona sakatlıklarla giriş yapan Dirk Nowizki, kısa bir süre önce dönmüş ve Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 9 maçta 4.6 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Dallas Mavericks ile çaylak yılında şu ana kadar 36 maça çıkan Luka Doncic ise 19.5 sayı, 6.6 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
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