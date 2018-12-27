Nowitzki: 'Doncic değil, Luka. Çünkü kendi ismini yarattı!'
Dallas Mavericks’in efsanesi Dirk Nowitzki, takımının genç yıldızı Luka Doncic hakkında açıklamalarda bulundu.
Luka Doncic, NBA’e adım atarken önemli bir kesimin kafasında büyük soru işaretleri vardı ancak Sloven yıldızın bu soru işaretlerini silmesi de saygınlık kazanması da çok kısa sürdü.
Doncic’in saygısını kazandığı isimlerden bir tanesi de lige ilk adım attığı andan itibaren destekçisi olan Dallas Mavericks‘in Alman efsanesi Dirk Nowitzki.
ESPN‘den Tim MacMahon‘a açıklamalarda bulunan Dirk Nowitzki, Doncic’in tüm NBA’de bir saygı yarattığını ve bunu anlamanın da çok kolay bir yolu olduğunu dile getirdi:
“Luka Doncic kendi ismini yarattı. Ligde yalnızca birkaç ay sonra ilk isminizle -Luka- tanınıyorsanız bu harika bir işaret.”
Dirk Nowitkzi’nin açıklamaları son derece doğru zira artık NBA’deki maç spikerlerinden tutun birçok basın mensubu hatta Dallas Mavericks teknik ekibi Doncic’e soyadı ile değil adı Luka ile sesleniyor.
NBA’de Yılın Çaylağı Ödülü için bir numaralı favori olan Luka Doncic, bu sezon Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 32 maçta 19 sayı, 6.7 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
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