Nouma'ya büyük şok! İfadesi alındı

Yürütülen soruşturmada, yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinin Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu reklamlarda da ünlü isimleri oynattıkları belirlendi.
Siber polisi, yasadışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde "Cicişler" olarak ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, sinema oyuncusu Nuri Alço, Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan İzzet Salti'nin oynadığını tespit etti.
İFADELERİ ALINDI
Fransız asıllı eski futbolcu Pascal Olivier Nouma'da savcılığa giderek ifade verdi. Pascal Nouma ve Nuri Alço reklamlarda oynamanın suç olduğunu bilmediklerini söylediler. İzzet Salti ile Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi. (A Spor)