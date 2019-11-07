Nouma'dan olay 6-0 paylaşımı! Babel...
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından Ryan Babel'e göndermede bulundu.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından olay bir paylaşım yaptı.
Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e göndermede bulunan Nouma, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" paylaşımında bulundu.
Nouma’nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Babel, dün Real Madrid maçı öncesinde siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı.
Babel'in eski takımı hakkındaki bu paylaşımı siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı hatırlıyoruz...
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