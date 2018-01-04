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Barça maçında Emre Mor rüzgarı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
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Balaidos Stadyumu'nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15'inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31'inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milli oyuncu Emre Mor, 67'nci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı.

İki ekip arasındaki 2'nci ayak maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da Nou Camp'ta oynanacak.

Barça maçında Emre Mor rüzgarı

 

 

Celta VigoLa Liga

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