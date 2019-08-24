Norwich - Chelsea (Maç önü)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Carrow Road'da Norwich'e konuk oluyor. Martin Atkinson'ın yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Norwich: Krul; Aarons, Klose, Godfrey, Lewis; Leitner, Trybull; Buendia, Stiepermann, Cantwell; Pukki.
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud.
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