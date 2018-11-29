Norveç'te Kartal mucizesi!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg'un konuğuydu. Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip bitirdi. 1. dakikada Rashad Muhammed ve 6. dakikada Tobias Heintz'in golleriyle geriye düşen Kara Kartal, 62. dakikada Jeremain Lens, 66. dakikada Vagner Love'ın golleriyle eşitliğe getirdi. 90. dakikada Jeremain Lens'in müthiş golü sonucu belirledi. Beşiktaş 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.
Ayrıtılar gelecek...
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Grupta Genk 8 puanla lider durumda. Beşiktaş ise 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg ise 5 puanla sonuncu sırada. Beşiktaş son maçını evinde Malmö ile oynayacak. Kara Kartal'ın tur şansını sürdürmesi için bu maçta en az beraberlik yetiyor. Sarpsborg Genk'e karşı kazansa bile Beşiktaş, averaj üstünlüğüyle gruptan çıkacak. Genk puan kaybederse, Beşiktaş gruptan lider çıkabilir.
Stat: Sarpsborg
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Muhammed (Dk. 85 Larsen), Mortensen
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano (Dk. 78 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens (Dk. 90 2 Erdem Seçgin), Mustafa Pektemek, Larin (Dk. 59 Vagner Love)
Goller: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg), Dk. 62 ve 90 Lens, Dk. 66 Vagner Love (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Ljajic, Dk. 79 Fatih Aksoy, Dk. 80 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Maçtan dakikalar
1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius’un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic’in şutunda top kaleciden döndü.
20. dakikada Ljajic’in pasında Adriano’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi.
53. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa Larin ön direkte kayarak müdahale etti, meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Korner atışı sonrası ceza sahasına uzaklaştırılan topu kontrol eden Ljajic, meşin yuvarlağı Lens'e bıraktı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
66. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağdan ortaladığı topa ön direkte Vagner Love dokunarak skoru 2-2'ye taşıdı.
90. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Oğuzhan Özyakup'un pasına hareketlenen Lens, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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