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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.11.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

Norveç'te Kartal mucizesi!

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Norveç'te Kartal mucizesi!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg'un konuğuydu. Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip bitirdi. 1. dakikada Rashad Muhammed ve 6. dakikada Tobias Heintz'in golleriyle geriye düşen Kara Kartal, 62. dakikada Jeremain Lens, 66. dakikada Vagner Love'ın golleriyle eşitliğe getirdi. 90. dakikada Jeremain Lens'in müthiş golü sonucu belirledi. Beşiktaş 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.

Ayrıtılar gelecek...

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Grupta Genk 8 puanla lider durumda. Beşiktaş ise 7 puanla ikinci, Malmö 6 puanla üçüncü, Sarpsborg ise 5 puanla sonuncu sırada. Beşiktaş son maçını evinde Malmö ile oynayacak. Kara Kartal'ın tur şansını sürdürmesi için bu maçta en az beraberlik yetiyor. Sarpsborg Genk'e karşı kazansa bile Beşiktaş, averaj üstünlüğüyle gruptan çıkacak. Genk puan kaybederse, Beşiktaş gruptan lider çıkabilir.

Stat: Sarpsborg

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Muhammed (Dk. 85 Larsen), Mortensen

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano (Dk. 78 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens (Dk. 90 2 Erdem Seçgin), Mustafa Pektemek, Larin (Dk. 59 Vagner Love)

Goller: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg), Dk. 62 ve 90 Lens, Dk. 66 Vagner Love (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ljajic, Dk. 79 Fatih Aksoy, Dk. 80 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius’un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic’in şutunda top kaleciden döndü.

20. dakikada Ljajic’in pasında Adriano’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi.

53. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa Larin ön direkte kayarak müdahale etti, meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Korner atışı sonrası ceza sahasına uzaklaştırılan topu kontrol eden Ljajic, meşin yuvarlağı Lens'e bıraktı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

66. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağdan ortaladığı topa ön direkte Vagner Love dokunarak skoru 2-2'ye taşıdı.

90. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Oğuzhan Özyakup'un pasına hareketlenen Lens, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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