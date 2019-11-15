Norveç'te Alexander Sörloth şov! 3 dakikada...
EURO 2020 Eleme Turu F Grubu'nda Norveç, sahasında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Maça Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth damga vurdu.
Ev sahibi ekip 4. dakikada Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci gol ise 8. dakikada Fossum ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ise Trabzonspor'un golcü futbolcusu sahneye çıktı. Alexander Sörloth, 62. ve 65. dakikada attığı gollerle skoru 4-0 yaptı.
Müsabaka 4-0 Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi.
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