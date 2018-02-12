Norveçli sporculardan hat-trick
Norveçli sporcular, ata sporları kayaklı koşunun 30km skiatlon branşında finişi ilk 3’te geçmeyi başardı.
Olimpiyatın 2. gününde kadınlar 1.500m sürat pateninde kürsünün 3 basamağında da Hollandalı sporcular vardı. Aynı üçlemeyi bu kez Norveçliler yaptı. Norveçli sporcular, ata sporları kayaklı koşunun 30km skiatlon branşında finişi ilk 3’te geçmeyi başardı.
İlk olimpiyat ve yarışına çıkan 24 yaşındaki Simen Krueger (1.16.20) altın kazanırken takım arkadaşlar Martin Sundby (1.16.28) gümüş ve Hans Holund (1.16.29) bronz madalya elde etti. (Fanatik)
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