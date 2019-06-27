Norberto Neto, Barcelona'da!
Genç kaleci Casper Cillessen'i 31 milyon Euro'ya Valencia'ya gönderen Barcelona, ilginç bir anlaşmaya imza attı.
Katalan Kulübü'nün Valencia'nın birinci kalecisi Neto'yu 26 milyon Euro karşılığında transfer ettiği belirtildi.
Brezilyalı milli file bekçisinin Barcelona ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
Böylelikle Valencia ve Barcelona, kalecilerini takas etmiş gibi oldu. Neto, Barcelona'da Ter-Stegen ile rekabet halinde olacak.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia'da forma giyen Neto'nun 26 milyon Euro'ya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.
Başarılı kaleci, geride kalan sezonda Valencia ile çıktığı 47 resmi müsabakada kalesinde 49 gol gördü.
Neto kariyerinde daha öncede Juventus, Club Athletico Paranaense ve Fiorentina takımlarında forma giydi.
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