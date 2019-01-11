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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
AA
11.01.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

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Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

Türkiye'nin ilk e-spor merkezi olma özelliği taşıyan Nonstop Zula E-Spor Merkezi, InGame Group tarafından hizmete açıldı.

Demirören İstiklal’de yapılan açılışa, InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin ve Türkiye E-Spor Federasyonu yetkilileri katıldı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Genco Alp, açılış sebebiyle çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

Genco Alp

Kendileri adına zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Alp, "Birçok ilklerin, kazanılması gereken birçok savaşın, mücadelenin verildiği zorlu bir yıl oldu.

InGame Group, Türkiye'de E-Spor'a ve sporcusuna en çok yatırım yapan şirket. Biz e-sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Türk firması olmamız omuzlarımıza çok daya büyük bir sorumluluk yüklüyor. Türkiye'den uluslararası çapta oyunların ve oyuncuların çıkması için gece gündüz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada 3 ayrı kıtada, 10 farklı bölgede ve 11 farklı dil seçeneğiyle yayın yapıyoruz." diye konuştu.

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı


Grup bünyesinde yaklaşık 21 milyon kişilik oyuncu havuzu olduğuna dikkati çeken Alp, şöyle devam etti:
"Üç yıl içerisinde bu havuzu 100 milyon insana ulaştırma hedefindeyiz. Bu maceraya başlarken birçok ilki yapmamız gerekiyordu. Aylık ortalama 6 milyonluk erişimimiz ve 2 milyonluk etkileşimimiz var. Zula, çok büyük bir aileye dönüştü. Üzerimizdeki bir diğer sorumluluk da Türk gençlerinin modern bir şekilde eğlenmeleri. Bizim için bu çok önemli ve bunun bilincinde hareket ediyoruz. Türkiye'ye, Zula'ya yakışır bir tesis hayata geçirdiğimize inanıyoruz. Bizim vizyonumuzda, bu merkezlerin Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli boyutlardaki farklı projelerle hayata geçmesi var. İnşallah önümüzdeki dönemde farklı boyutlarla ve proje ortaklarıyla bu merkezleri hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında farklı lokasyonlarda göreceğiz."

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

InGame Group olarak 2012 yılında oyun dünyasına girdiklerini aktaran Alp, "O dönemde başladığımız Zula projesi yaklaşık 2016'da hayata geçti. Tabii oyunların e-spora uygun olması farklı bir durum. Her oyun e-spora uygun değil. Zula, e-spora uygun olan bir oyun. Gerek 5'er kişi oynanması, gerek taktik ve görsellik anlamında... Oyun sektöründen gelen kurucu ortaklarımız olduğu için bu gelişimi tahmin ediyorduk. Dünyadaki gelişimeleri takip ediyorduk. Biz de Türkiye'den çıkan bir oyunu önce ülkemizde sonra uluslararası alanda başarılı bir şekilde konumlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

Sponsorluğun oyun sektörü için önemine de değinen Alp, şunları kaydetti:
"E-spor özelinde baktığımız zaman, gelirlerin yaklaşık yüzde 75'i sponsorlardan ve onların verdiği reklamlardan geliyor. Bizim üstümüze düşen görev de sponsorlara e-sporu her gün daha iyi anlatmak. Markaları adına nasıl daha iyi kullanabileceklerini ve daha iyi projeler hayata geçirebileceklerini anlatmak üzerine. Her gün özellikle yerli markalarla iş birliklerini geliştiriyoruz. Ailelerin öncelikli olarak bu işi en sağlıklı şekilde anlamaları bizim için çok önemli. Çünkü aileler çocuklarını bu merkezlerde bizlere teslim ediyorlar. Bunun sorumluluğu bizim üzerimizde. Çocukların en iyi şekilde eğlenmeleri, eğitim almaları ve e-sporcu olarak yetişmeleri için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da Zula Akademi çatısı altında önümüzdeki dönem çeşitli eğitim firmalarıyla yapacağımız iş birlikleriyle daha da geliştireceğiz."

Genco Alp, hedeflerini, 3 yıl içinde dünya çapında 100 milyon oyuncuya ulaşacak projeleri hayata geçirmek ve uluslarası anlamda bölgenin en büyük eğlence firması olmak şeklinde açıkladı.

Alptekin: "E-spor, futbolun tahtını zorlayacak noktada"

InGame Group Üst Yöneticisi Alpay Alptekin, Türkiye'nin en büyük oyuncu ailesi olduklarını ve bu başarı hikayesini global hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı

Alpay Alptekin

Farklı formatlarda yeni merkezler açacaklarını belirten Alptekin, "Gençlerimizi teknolojiyle dolu, tüm duyulara hitap eden ortamlarda ağırlamak istiyoruz. Modern ortamlarda yaşasınlar, ailelerin içi rahat etsin. Bizim vizyonumuzda bu merkezlerin yönetimi önemli noktalardan bir tanesi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde oyun havuzumuzu zenginleştirecek oyunlar için çalışmalara şimdiden başladık." ifadelerini kullandı.

Genç nüfusun, yeniliği çok daha hızlı kavradığına işaret eden Alptekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkese hitap edecek güzellikler bu merkezde buluşmuş durumda. Birçok duyuya aynı anda hitap eden ve heyecanı her saniyesinde içinde barındıran oyunlar, gençlerimizin ilgisini çekmiş durumda. Bugün 10 yaşından itibaren dünyalarına oyunu almış durumdalar. Oradaki haz, takım olabilme ve stratejik düşünme gerçekten birçok spor dalının ötesinde. Bu sebeple e-sporun dünyada hem oyuncu hem de oyunu izleyen sayısı birçok spor dalını geride bırakmış durumda. Bugün artık yavaş yavaş e-spor futbolun tahtını zorlayacak noktada. Bazı e-spor oyunlarının finalleri, milyonlarca izleyici tarafından dünyanın her tarafından seyrediliyor. Bizim de dünyanın dört bir tarafından 21 milyon aktif oyuncumuz var. Bu çok büyük bir başarı. Çünkü Türkiye'de yazılmış olan yerli ve milli bir oyun bu kadar genci dünyanın her noktasında heyecanlandırabiliyorsa, demek ki InGame Group burada bir şeyleri doğru yapabilmiş."

Anne ve babalar olarak gençlerin üzerinde çok dikkatli, seçici olmaları gerektiğini de vurgulayan Alptekin, "Onların zamanlarını nerede, nasıl ve kimlerle harcadıkları konusunda elbette dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada biz grup olarak gençlerimizin rahat, konforlu, sıcak, arkadaşlığı, dostluğu, tatlı rekabeti ve stratejik düşünmeyi saatler boyunca keyifle yaşayabilecekleri mekanlar yaptık. Onun için bu tip merkezlerin açılması Türkiye için önemli bir gelişme." diyerek sözlerini tamamladı.

Demirören İstiklal tarafından desteklenen Nonstop Zula Espor Merkezi sponsorları arasında Vestel, Casper, Paycell, Pepsi yer alıyor.

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