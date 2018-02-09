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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Demirören'den flaş sözler... "Emre’nin cezası vicdani değil!"

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09.02.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Noktayı koydu... "Bu yoldan dönüş yok!"

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Aziz Yıldırım, bir araya geldiği kongre üyelerine aday olacağını, geri çekilmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

F.Bahçe başkanının görevine devam etmek istemesinin temel sebeplerinden birinin 3 Temmuz kumpası olduğu bildirildi. Henüz dosyası Yargıtay'da olan Yıldırım çıkacak nihai kararı bekliyor. Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı belli değil. Ayrıca Yargıtay'ın olumlu karar vermesi durumunda bu sefer yeni bir süreç başlayacak. Şu ana kadar yaşanan kayıplar ile ilgili hukuki bir mücadele başlatılacak.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul için Başkan Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Yıldırım'ın kulübü mümkün olduğunca seçim atmosferinden korumak istediği, bu yüzden sessizliğini koruduğu ifade edildi. Ancak kongre üyeleriyle yaptığı buluşmalarda aday olduğunu açık açık söyleyen Yıldırım, bunu kamuoyuyla paylaşmadığı için çekilebileceği ya da aday olmayacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bu soru yine bazı kongre üyeleri tarafından kendisine soruldu. Başkan Yıldırım aday olduğunu ve geri çekilmek gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça ifade etti.

NEDEN ADAY?
Başkan Yıldırım'ın aday olmasındaki temel sebeplerden biri 3 Temmuz kumpası. Henüz dosyası Yargıtay'da olan Yıldırım çıkacak nihai kararı bekliyor.Bu sürecin ne zaman tamamlanacağı belli değil. Ayrıca Yargıtay'ın olumlu karar vermesi durumunda bu sefer yeni bir süreç başlayacak. Yıldırım, süreçteki kayıplar ile ilgili hukuki bir mücadele başlatacak. Hem ulusal hem de uluslararası mahkemeler söz konusu olacak.

ÜNİVERSİTE
Yıldırım'ın seçilmesi halinde düşündüğü projelerin başında ise üniversite geliyor. Yeni dönemde faaliyete geçecek Fenerbahçe Üniversitesi için yoğun mesai harcanıyor.Silivri ve Ataşehir'deki kampüsün dışında Samandıra Tesisleri'nde de bir kampüs yapılması planlanıyor. Burada eğitim görecek olan antrenör, spor yöneticisi, gibi futbol alanında hizmet verebilecek üniversite öğrencilerinin pratik yapması sağlanacak. Yetişecek öğrencilerin orta ve uzun vadede kulüpte ve şubelerde görev alması hedefleniyor.

KOLEJLER
Fenerbahçe Koleji için de ciddi çalışmalar yapan Yıldırım'ın seçilmesi durumunda ülke genelinde birçok şehirde kolej açmak için plan yaptığı belirtildi. Hatta bunun için harekete geçen Yıldırım'ın Sakarya ve Marmaris'te araziler aldığı ifade edildi. Belediyelerden bu konuda belli bir süre için tahsis edilen arazileri kiralamak yerine Yıldırım, bu arazileri alarak kulübün tapulu malı haline getiriyor.

Burada kurulacak okullardan yetişecek öğrencilerin sarı-lacivertli kulübün geleceğini inşa etmesi bekleniyor.

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