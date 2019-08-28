N'Koudou'dan Lemina'ya çağrı
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'dan siyah beyazlıların transfer gündemindeki Lemina'ya çağrı geldi.
Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Mario Lemina'ya çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından Lemina'nın paylaşımının altına yorum bırakan N'Koudou, "Come to Beşiktaş" sözleriyle Gabonlu oyuncuya çağrı yaptı.
Ön liberoda görev alan Mario Lemina, Southampton'da oynuyor.
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