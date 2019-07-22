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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu

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Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu

İtalya’nın Camerino şehrinde dokuzuncusu düzenlenen Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası’nda kupa Nişantaşı Üniversitesi’nin oldu.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı üniversitelerin katıldığı şampiyonada kıyasıya rekabet yaşandı. Grubunda Polonya ve İngiltere ile mücadele eden Nişantaşı Üniversitesi, Çeyrek Finalde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Girne Amerikan Üniversitesi ile karşılaştı. Nişantaşı Üniversitesi rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Nişantaşı Üniversitesi yarı final müsabakasında Polonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan takım finale adını yazdırarak Rusya’nın rakibi oldu. Final müsabakasında Rus temsilcisine karşı ülkemizi temsil eden Nişantaşı Üniversitesi yine 3-1 gibi net bir skorla karşılaşmayı kazanarak başarıya imza attı.

“BAŞARIMIZ TÜRKİYE MASA TENİSİ TARİHİNDE İLK”

Final müsabakasının ardından Nişantaşı Üniversitesi Kafile Başkanı Deniz Kıyak, geçen yıl düzenlenen turnuvada da şampiyon olarak altın madalyayı kazandıklarını hatırlattı.

İki yıl üst üste şampiyonayı zirvede tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Kıyak, “Elde etmiş olduğumuz bu başarı Türkiye Masa Tenisi tarihinde bir ilk olarak tarihe geçmiştir. Bu başarıyı elde edebilmemiz kolay olmadı, bu noktada bize desteklerini esirgemeyen başta Üniversitemizin Kurucu Başkanı Levent Uysal’a, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’na, Genel Sekreterimiz Mehmet Altuntaş’a ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürümüz Umut Başoğlun’a teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Takım Antrenörümüz Hüseyin Gazi Yılmaz oyuncularımız ile bütün yıl birebir ilgilendi kendisine ayrıca teşekkürler etmek isterim. Bizleri, ülkemizi burada temsil eden oyuncularımıza ayrıca parantez açmak istiyorum. İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz ve Talha Yiğenler bu yolda çok çaba sarf ettiler, iki yıl üst üste böylesine başarılar elde etmek kolay olmadı. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onlar gençlere örnek olmakta. Böylesine değerli öğrencilere sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız’’ ifadelerini kullandı.

 

 

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