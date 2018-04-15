Nilüfer Belediyespor, Halkbank'ı devirdi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi. Bu sonuçla seride durumu 2-0 yapan Nilüfer Belediyespor, 2017-2018 sezonunu 7. sırada tamamladı. Halkbank ise 8. sırada kaldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Yasin İlhan
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Mariana Aydın, Wilma Salas, Rachel Peres (Derya Çayırgan, Daimi Ramirez, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç, Hande Naz Şimşek, Eylül Akarçeşme)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Elise Anne Buijs, Ana Carol Da Silva, Ceyda Aktaş, Birgül Güler, Hazal Selin Arifoğlu (Sinem Bayazıt, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Merve Tanıl)
Setler: 21-25, 25-22, 25-27, 26-24, 11-15
Süre: 140 dakika (29, 27, 33, 33, 18)
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