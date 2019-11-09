Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Zhidkova (Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)
VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
Setler: 6-25, 16-25, 20-25
Süre: 66 dakika (17, 23, 26)
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