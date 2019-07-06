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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
06.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Nikola Mirotic resmen Barcelona'da! | Transfer haberleri...

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Nikola Mirotic resmen Barcelona'da! | Transfer haberleri...

Barcelona, son olarak NBA'de Milwaukee Bucks'ta oynayan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon THY Euroleague'de ve İspanya Ligi'nde iddialı olmak isteyen Barcelona, ses getiren transferlerinin yenisine birini daha ekledi.

Barça, son olarak NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic’i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, Mirotic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de New Orleans Pelikans, Chicago Bulls ve Milwaukee Bucks formaları ile toplam 319 müsabakada görev alan 28 yaşındaki basketbolcu, 12.3 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ortalaması ile mücadele etti. Yıldız basketbolcu, Avrupa'da da bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giymişti.

Bordo-mavililer ayrıca, iç transferde Victor Claver ve Thomas Heurtel ile sözleşme uzatmıştı.

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Nikola Mirotic resmen Barcelonada | Transfer haberleri...

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