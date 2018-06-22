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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.06.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Nijerya'da Ahmed Musa şov

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Nijerya'da Ahmed Musa şov

2018 Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı. Afrika temsilcisinde golleri 49. ve 75. dakikalarda Ahmed Musa kaydetti. Musa göz alıcı performansıyla takımını zafer taşıdı. İlk maçta Hırvatistan'a kaybeden Nijerya, 3 puanla morallendi. Nijerya son maçını Arjantin ile oynayacak. İzlanda ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Nijerya, İzlanda'yı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini alarak 3 puanın sahibi oldu. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 75'inci dakikada Ahmed Musa kaydetti. İzlanda ise aldığı bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı. Nijerya grubun son maçında Arjantin ile karşılaşacak. İzlanda ise grubun lideri Hırvatistan ile puan mücadelesi verecek.

STAT: Volgograd Arena

HAKEMLER: Conger Matt, Lount Simon, Makasini Tevita, Montero Ricardo

NİJERYA: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun, Moses, Etebo (Dk. 90 Iwobi ), Mikel, Ndidi, Idowu (Dk. 46 Ebuehi), Musa, Iheanacho (Dk. 85 Ighalo)

İZLANDA: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson (Dk. 65 Ingason), Magnusson, Gislason, G. Sigurdsson, A. Gunnarsson (Dk. 87 Ari Skulason), Bjarnason, Finnbogason, Bödvarsson (Dk. 71 Björn Sigurdarson)

GOLLER: Dk. 49 ve 75 Ahmed Musa (Nijerya)

SARI KARTLAR: Idowu (Nijerya)

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada gelişen İzlanda atağında Aron Gunnarsson'un ortasında top direk kaleye doğru yönelirken kaleci Francis Uzoho topu tek yumruğuyla uzaklaştırdı ancak top Birkir Bjarnason'nun önünde kaldı. Bjarnason sonrasında topu kaleye gönderdi ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı.

46'ncı dakikada Etebo ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Hannes Halldorsson topu kontrol etti.

49'uncu dakikada Nijerya 1-0 öne geçiyor. Victor Moses'ın ceza sahasına yaptığı ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Ahmed Musa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

74'üncü dakikada gelişen Nijerya atağında Ahmed Musa'nın kaleye gönderdiği sert şut direkten oyun alanına geri döndü.

75'inci dakikada Nijerya skoru 2-0 yaptı. Kenneth Omeruo'nun uzun pasında topla buluşan Ahmed Musa, ceza sahasına girdi ve kaleci Hannes Halldorsson'u çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 2-0

82'nci dakikada İzlanda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltı atışında topun başına geçen Gylfi Sigurdsson, topu auta yolladı.

88'inci dakikada gelişen İzlanda atağında Alfred Finnbogason'un şutunda kaleci Francis Uzoho topu kontrol etti.

Mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı.

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