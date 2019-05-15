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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Nijerya Milli Takımı'na Türkiye'den 3 isim
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Futbol
AA
15.05.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Nijerya Milli Takımı'na Türkiye'den 3 isim

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Nijerya Milli Takımı'na Türkiye'den 3 isim

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna Bursaspor'dan Shehu, Çaykur Rizespor'dan Awaziem ve Galatasaray'dan Onyekuru da çağrıldı.

Nijerya Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunda, Türkiye'de forma giyen 3 futbolcuya yer verildi.

Nijerya Futbol Federasyonunun internet sitesinde, teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadro açıklandı. Kadroya Bursaspor'dan Abdullahi Shehu, Çaykur Rizespor'dan Chidozie Awaziem ve Galatasaray'dan Henry Onyekuru da çağrıldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde 21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvada B Grubu'nda Burundi, Gine ve Madagaskar ile mücadele edecek Nijerya'nın aday kadrosu şöyle:

Victor Moses, Kasımpaşa maçına hazır
Victor Moses, Kasımpaşa maçına hazır

Kaleci: Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta), Ikechukwu Ezenwa (Katsina United), Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs)

Savunma: Olaoluwa Aina (Torino), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Chidozie Awaziem (Çaykur Rizespor), William Ekong (Udinese), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Leganes), Jamilu Collins (Paderborn), Semi Ajayi (Rotherham United)

Orta saha: John Obi Mikel (Middlesbrough), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Stoke City), John Ogu (Hapoel Beer Sheva)

Forvet: Ahmed Musa (El Nassr), Victor Osimhen (Charleroi), Moses Simon (Levante), Henry Onyekuru (Galatasaray), Odion Ighalo (Şanghay Shenhua), Alexander Iwobi (Arsenal), Samuel Kalu (Bordeaux), Paul Onuachu (Midtjylland), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Samuel Chukwueze (Villarreal).

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Nijerya Milli Takımına Türkiyeden 3 isim

 

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