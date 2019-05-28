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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir'den VAR kayıtları açıklaması: "Hesabını sorarız"

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Nihat Özdemir'den VAR kayıtları açıklaması: "Hesabını sorarız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu iddia ettiği VAR kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu iddia ettiği VAR kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile konu hakkında görüştüğünü ve Albayrak'ın genel kuruldan sonra açıklama yapacağını bildiren Özdemir, kayıtların sızdırılmış olabileceğini ve gerekli hesabı soracaklarını belirtti.

TRT Spor'a katılan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"GELECEK YIL VAR DAHA İYİ OLACAK"

VAR sistemine bu yıl cesaretle geçtik. Kulüpler Birliği'nin desteğiyle buna geçtik. Kısa zamanda eğitimler yaptık, tesisleri kurduk. Eğitim de yapmaya başladık ama bu süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulamasının bu yıldan daha iyi olacağına inanıyorum.

Hatay Adana Demirspor maçında Hatay'ın iki golü VAR'dan iptal edildi. Tribünden hiç itiraz gelmedi. VAR'ın sayesinde az dahi olsa, ofsayt kararlarında benim gözümde yüzde yüz isabet olmuştur. Hakem sayısını 40'a çıkardık. Bunda katı değiliz. MHK'nin getirdiği her kararı irdeleriz, inceleriz. Hakemlerimiz ne kadar çok olursa alternatiflerde rahat ederiz. Her hafta aynı hakemler olunca stres oluyor. Her sırası 1'den 18'e kadar stresleri, istekleri, arzuları var. Hepsinin şikayetleri oluyor. Bunu en aza indirmek istiyoruz.

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"VAR KAYITLARINI AÇIKLAMAYACAĞIZ"

Şu anda VAR kayıtlarının açıklamasını uygun bulmuyoruz ... IFAB kararına göre biz VAR kararının açıklanması taraftarı değiliz, açıklamayacağız da... Şu aşamada açıklamayı erken görüyorum.

"SIZDIRILMIŞ OLABİLİR"

Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Bu Abdurrahim Albayrak'a sızdırılmış olabilir. Geçen gün beni aradı. Ben TFF genel seçimine kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapıp kamuoyunu etkilemek istemiyorum dedi. Genel kuruldan sonra bu konuda bazı açıklamalar yapacağım dedi. Şu aşamada o yolda yürüyoruz. Açıklamaları bana yaparsa, gerçekten varsa bu kayıtlar, ekibimizi sorgulamamız lazım. Eğer böyle bir şey varsa bunun sebebi TFF'de çalıştığımız arkadaşlar olabilir. Sorumlularından hesabını soracağız. Bizim çalışan arkadaşımızdan veya hizmet aldığımız şirketten kaynaklı bir sorun olabilir. Ne olduğunu öğreneceğiz, biz bunu engellemesini biliriz. Bu kanunsuz yapılmış işlerin üzerine gitmeye çalışacağız.

 

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