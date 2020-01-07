Nihat Özdemir'den VAR için son dakika açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları;
VAR uygulamalarımız UEFA tarafından beğenilmektedir. VAR'ı kullanmaya başlayalı 1,5 yıl oldu ama sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşup eleştiriyoruz. VAR, futbolda tartışmayı %100 bitirmek için değil, skandalların önüne geçmek için getirilmiştir. Skandal penaltıları, elle atılan golleri, 2 metre ofsaytları artık görmüyoruz
Futbolcular, teknik direktörler ve yöneticiler hata yapabiliyor ama nedense en çok eleştirilen, tartışılan hakemlerimiz oluyor.
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