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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: "Puan silme ve transfer yasağı..."

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Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar: "Puan silme ve transfer yasağı..."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.

Bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun açılışı İstinye’de bulunan Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde yapıldı. Açılışa katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir bir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir, Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Ekonomide dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.'yız. Bugün toplamda da 2 milyar dolara varan bir futbol gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz en önemli gelir kaynağını yayınlar oluştururken, tribün futbolcu, satış ve sponsor reklam gelirleri de kulüpler için azımsanmayacak boyutlardadır. Bu gücü el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Bunu sağlayacak olan da her zaman sportif başarı ve marka değeri arttırmaktır. Milli takımımız 2020 Avrupa finallerine kalarak önemli başarı kazanmıştır. Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olacaktır. Finallerde de önemli başarı sağlayıp bizleri gururlandıracaklarına ve Türk futbolunun marka değerine artı katacaklarına inanıyorum. Milli takım başarısıyla birlikte liglerdeki rekabet de Türk futbolunun uluslararası alandaki imajı için olumlu olmuştur. Marka değerinin artması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği yönetimi ile bir araya geleceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hedef için futbol ailesi olarak omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Futbol pastasını mutlaka büyütmeliyiz. Büyütürken lezzet katarak değerlendirmemiz gerekir. Süper Lig’in izlenme oranının artması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Şampiyonlar Ligi’ne her sene 1 değil 2 takım göndermeliyiz”

Nihat Özdemir, Süper Lig’in yurt dışında izlenme oranlarını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Süper Kupa'yı gerekirse statü değiştirip 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna değer katacaktır. Uzak doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biridir. Gençlere mutlaka yatırım yapmalıyız. Altyapıdan gençleri yetiştirerek onları Avrupa’ya ihraç etmek büyük kaynak olacaktır. Bugün Avrupa’da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne 1 değil 2 takım göndermeliyiz. 2007-2008 sezonundan bu yana 12 yıldır tek takımla gidebiliyoruz. Kulüplerimizin mali kaybını siz hesap edin. Bu tabloyu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Başarılara odaklanmalıyız” diye konuştu.


“Gelirinin 3-5 katını harcama lüksü artık yok”

Kulüplerin yaptığı yüksek harcamalara değinen Özdemir, uygulamaya başladıkları yeni kulüp lisans talimatnamesinde ağır cezalar yer aldığını belirterek, “Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka hiçbir ülke yoktur. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz. En iyi şekilde kullanmalıyız. Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Federasyon olarak denk bütçeye önem veriyoruz. Bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik. Harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil: “Son 3 yılda Milli Takım'ın gösterdiği başarıyı gösteremedik”

Kulüpler Birliği yeni Başkanı Mehmet Sepil ise, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’ye katılmaya hak kazanmasının Türk futbolunda milat olarak nitelendirilebilecek bir başarı olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Takım bildiğimiz gibi önemli bir başarı kazandı. Esasında bu başarıyı dikkatle izleyip sebepleri de doğru yere koymalıyız. Bu başarıya baktığımızda kalıcı bir başarı olmanın özelliğini taşıyor. Oyunculara baktığımızda bu başarının Türk futbolu için önemli bir milat olabileceğini görüyoruz. Süper Lig kulüpleri olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Son 3 yıl içerisinde milli takımın gösterdiği başarıyı gösteremedik. Bunun sebepleri bellidir. Tamamen ekonomik olarak kulüplerin bulunduğu durumdur. Biz kulüpler olarak bu sürecin farkındayız. Dolayısıyla TFF’nin de yardımıyla bunu engelleyecek kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri birlikte aldık. Geçen sene lisans talimatında TFF ile çalışıp, kulüp gelir giderlerinin değerlendirileceği yapıya gittik. Kulüpler olarak içimizde düzeltmemiz gereken şeylerle ilgili başlangıç yaptık. Önümüzde yapmamız gereken birçok çalışma var."

Nihat Özdemirden flaş açıklamalar: Puan silme ve transfer yasağı...

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