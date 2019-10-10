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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

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Nihat Özdemir'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

A Milli Takımımızın, Arnavutluk maçı öncesinde gerçekleştirdiği son antrenmanı izleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, kritik karşılaşma öncesinde önemli açıklamalara imza attı.

Özdemir, " Gruptaki en önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Arnavutluk iyi bir takım ve bunu İzlanda'ya karşı oynadıkları son maçta gösterdiler.
İzlanda'yı iyi bir futbol ortaya koyarak yendiler. Yarınki maç bizler için önemli. Yarınki maç çok önemli. Şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimiz, vücudumuz burada fakat aklımız ve dualarımız onlarla birlikte. İnşallah yarın buradaki bilinçle ve askerlerimizin verdiği moralle de Arnavutluk maçını kazanmak istiyoruz. Arnavutluk maçının ardından Fransa'yla oynayacağız. Umarım burada ve Fransa'da bize yarayacak bir skor alırız. Taraftarımız stadyumu doldursunlar. Biz yarın maçı kazanırsak askerimize de moral vermiş oluruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah kazanırız."

Bugün önemli bir gün. Dün Barış Pınar Harekatı başladı. Hepimizin aklı ve duaların Mehmetçiklerimiz ile... Tüm dualarımız onlarla beraber. Can kaybı olmadan en kısa sürede zaferler dönerler inşallah.

Arnavutluk karşılaşmasından galibiyetle ayrılabilirsek taraftarlarımız, oyuncularımız kadar cephede savaşan Mehmetçiklerimiz için de önemli bir moral olacaktır.
İnanıyorum ki sahada mücadele edecek futbolcu kardeşlerimiz de bu düşüncede olacaktır. Grubumuzdaki en önemli maçı inşallah başarıyla bitireceğiz.
Şans yanımızda olsun. Taraftarlarımıza da önemli görev düşmektedir" dedi.

Arnavutluk karşısında galibiyet alınması halinde Fransa ile grup liderliği maçına çıkacağımız hatırlatıldığında ise TFF Başkanı Nihat Özdemir, " Erken konuşmayı doğru bulmuyorum.  Milli Takımımızın İyi mücadele edeceklerine inanıyoruz.

Taraftarımıza çok önemli bir görev düşüyor. Taraftarlarımızın Milli Takımımızı canı gönülden desteklemesini diliyorum.

Erken konuşmayı doğru bulmuyorum. Ama bu maçı kazandığımız takdirde gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakalarız.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan ve Servet Yardımcı ise şu ifadeleri kullandı. Yardımcı, "Çok kaliteli ve genç bir jenerasyon yakaladık. Yarınki maçtan da galip geleceğimizi düşünüyorum. Hem kahraman askerlerimiz için hem de bizim için çok önemli bir gün olacak.

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