Nihat Özdemir'den açıklama: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil"
Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.
Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.
NİHAT ÖZDEMİR: ERTELEME YOK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Özdemir yaptığı açıklamada, "Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. inanıyorum ki, yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz. En kısa sürede açıklama yapacağız. Ödemelerde de herhangi bir sorun görünmüyor. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerini yapacağız." dedi.
"TFF'YE YETKİ VERDİK"
Fikret Orman ise "Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF'ye yetki verdik." şeklinde konuştu.
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