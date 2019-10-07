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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Nihat Özdemir: "Yürekten destek istiyoruz"
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Futbol
DHA
07.10.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: "Yürekten destek istiyoruz"

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Nihat Özdemir: "Yürekten destek istiyoruz"

Nihat Özdemir, "Çok önemli iki maçımız var. Grupta sıralamayı etkileyecek iki maç olacak. Önce Arnavutluk daha sonra da Paris'te Fransa ile oynayacağız. Şükrü Saracoğlu'nda Arnavutluk ile oynayacağımız maç gerçekten çok önemli. Seyirciye çok ihtiyacımız var. Bütün taraftarlardan, Türk Milli Takımı'nı destekleyenlerden stadı doldurmalarını ve maçın başından sonuna kadar takımımızı desteklemelerini arzu ediyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu belirten Özdemir, "Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu, grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan canıyürekten destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER YA DA 2'NCİ SIRADA ÇIKMAK"

Deplasmanda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa ile oynanacak mücadeleye de değinen Özdemir, "İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa, son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz gruptan lider ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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