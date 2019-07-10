Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan Kulüp Lisans Talimatı hakkında konuştu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüp Lisans Talimatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Özdemir'in sözleri şöyle;
Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Kulüp Lisans Talimatı hakkında yaptığımız basın toplantısına hoş geldiniz. Kısa sürede çözüme kavuşturduğumuz konuların başında bu gelmektedir. Kulüp Lisans Talimatı inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır. Kulüp Lisans Kurulu'muzu değerli arkadaşlarımızdan oluşturduk. Çok kısa sürede çözüme kavuşturduğumuz Kulüp Lisans Sistemi Bankalar Birliği yapılandırmasıyla önemli değişiklik yaptık. Reform niteliğinde değişiklik yaptık. Aynı zamanda bankalar ve Kulüpler işe görüşmelerimizi yaptık. Mali yapılandırmayı gerçekleştirdik. Bu talimatla aslında federasyon olarak denetim modeli getirdik. Bağımsız denetim şirketler tarafından Kulüpler denetlenecektir.
Orman'ın ifadeleri ise şu şekilde;
Federasyonumuz göreve geldiği zaman yeni lisans talimatnamesini yayınladı. Süreç oluşturdu. Beşiktaş olarak son 3 seneye UEFA ile yapılan anlaşmalarla geçirdik. Şu an çıkan lisans talimatını birlikte oluşturduk. Bugünden itibaren, herkes bütçeleri içinde kalmak zorunda. Bugün ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak, önümüzdeki 6 ay içinde, nasıl olsa 6. ayda başlayacak diye rahat olunmaması lazım. Ligimizin marka değerine baktığımızda iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz. UEFA'nın yapmış olduğu yeni düzenlemelerde artık bizi direkt olarak şampiyon takımı dahi Şampiyonlar Ligi'ne almama gibi bir yaptırımla da karşı karşıyayız. Yeni lisans talimatnamesi kulüplere iki yıllık bir süreç veriyor. İlk yıl bütçenizden yüzde 30, ikinci yıl ise yüzde 15 fazla harcama yapabilirsiniz.
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