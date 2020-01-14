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Futbol
ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Nihat Özdemir: Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık

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Nihat Özdemir: Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık. Sadece Süper Lig değil, diğer liglerin de sorunlarını konuştuk” dedi.

TFF Başkanı Özdemir, Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci günün öğle arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile basın birlikte mensuplarına açıklamada bulundu.

Bütün ligleri masaya yatırdıklarını belirten Başkan Özdemir, “Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık. Sorunları masaya yatırırken sadece Süper Lig kulüplerinin değil 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin tamamını konuştuk. Bütün liglerin kulüplerinin neredeyse tamamına yakının başkanları temsil ettiler. Türk futbolunda yaşanan bütün sorunları ve neler yapabileceğimiz konusunda önemli oturumlar yapıyoruz. Bu organizasyonların sık sık devam etmesini arzuluyorum. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli karalar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki süreçte de kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp yönetimi sürdürülecek”

Çalıştayın ardından kulüpler yasasının meclis gündemine geleceğinin altını çizen Özdemir, “Buradan aldığımız neticelerle önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelecek olan yeni kulüpler yasasının da çok önemli verilerini bu toplantılar neticesinde elde etmiş bulunmaktayız. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda yasa meclise gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı mecliste tartışılarak yasalaşacak. Bundan sonraki süreçte de kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp yönetimi sürdürülecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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