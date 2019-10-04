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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Nihat Özdemir: Taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz
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Futbol
04.10.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: Taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz

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Nihat Özdemir: Taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'la İstanbul'da oynanacak maçta futbolseverlerin A Milli Takım'a destek olmalarını istedi.

Başkan Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ile Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Stadı'nda oynadığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Birkaç gün sonra 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ligde milli araya girileceğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Oyuncularımızın hepsi Riva'da kampa başlayacaklar. Cuma günü Arnavutluk'la çok önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bütün taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve milli takımımızı maçın başından sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Andorra maçında golü 89. dakikada bulabildik. Onun için bütün taraftarlar stadı doldursunlar. Canıyürekten milli heyecanla, milli beraberlik içinde desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk maçının zor geçeceğini ifade eden Özdemir, "Bu maçı kazanırsak önemli derecede grupta yolumuza devam etmiş oluruz. Gruptan çıkma şansını arttırmış oluruz. Ondan sonra kalan 3 maçımız var. Hepsi zor ve önemli. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon olarak kadın futbolunu da canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Özdemir, "Avrupa ve dünyada kadın futbolundaki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara çok destek veriyoruz. FIFA ve UEFA tarafından kadın futbolu çok önemseniyor. Biz de federasyon olarak geri kalmayacağız. Gerekli destekleri vereceğiz. Kadın futbolunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Sporun her şekli güzel. Kadın ya da erkek fark etmez." diyerek sözlerini tamamladı.

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