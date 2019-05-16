Nihat Özdemir seçim startını verdi!
Haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu’nda başkan adayı olması beklenen Nihat Özdemir düğmeye bastı.
Bugün Üçüncü Lig Kulüp Başkanları ile iftarda bir araya gelen Özdemir yaptığı konuşmada, “Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören başkanlığındaki Federasyonumuz başarılı işler yaptı. Bir çok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz“ dedi
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