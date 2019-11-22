Nihat Özdemir: Ocaktan itibaren can yakan kararlar alacağız

Özdemir, ocaktan itibaren mali konularda önemli cezaların geleceğini söyledi. Gençlere yatırım yapmanın ve Avrupa’ya ihraç etmenin önemli bir gelir kaynağı olacağını dile getiren Nihat Özdemir, şöyle devam etti: “Avrupa’da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleri ile gelişiyor ve büyüyor. Avrupa kupalarına sürekli katılım ve başarı şart. Bir değil iki takım göndermeliyiz. 2007-2008’den bu yana tek takımla katılıyoruz. Kaybı siz hesap edin. Son yıllarda beklenen gelirden çok uzağız. Bu tabloyu tersine çevirmeliyiz ve başarıya odaklanmalıyız.”

GELİR ARTIYOR

“Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin 3-5 katını harcama lüksümüz yok. Kulüp lisans yönetmenliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkes ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocaktan itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları küme düşürme cezaları uygulanacak. Mali düzlüğe çıkmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu biz çok destek verdi ve futbol ailesi olarak teşekkür ediyorum.”

Milli Takım'ın başarısı rekabet için çok önemli

'Başta Şenol Güneş olmak üzere milli oyuncularımıza teşekkür ediyor, EURO 2020 Şampiyonası’nda bizi gururlandıracaklarına ve marka değerine artı değer katacaklarına yürekten inanıyorum. Milli Takım’ın başarısı liglerdeki rekabet için çok önemli. Futbol federasyonu olarak bizler marka değerinin atması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yapısal anlamda gerçekleştirilmesi gereken birçok iş var.'

Süper Kupa 4 takımla oynanabilir

'Futbol pastasını büyütmeli, lezzet katmalı ve değerleştirebilmeliyiz. Süper Lig’in izlenme oranını arttırmalıyız. Yayıncı kuruluş 100 ülkede yayın yapmakta ve teşekkür ediyoruz yeni pazarlar yaratmalıyız. Süper Kupa’nın yapısında değişikliğe giderek 4 takımlı bir finalle oynaması değer katacaktır.'

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