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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.09.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız

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Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, "2002'deki başarının tekrarını istiyoruz. Ana hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Bunu Türk milleti istiyor ve Turkcell ailesi de bizim yanımızda oldular. Ülkemize ve milli takımımıza hayırlı olsun. Onların uğuruna inanıyorum. İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Turkcell ile milli takım arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ANDORRA VE MOLDOVA MAÇLARINDA HEDEFİMİZ 6 PUAN"

Andorra ve Moldova maçlarında hedeflerinin iki maçı da kazanarak puanlarını 15'e çıkarmak olduğunu belirten Nihat Özdemir, şöyle konuştu;

"9 puanımız var ve 2 önemli maçımız var. 7 Eylül'de Beşiktaş Park'ta Andorra ile ardından da Moldova ile deplasmanda oynayacağız. Önemli maçlar dedim çünkü ana hedefimiz bu 2 maçtan 6 puanla dönmek ve 15 puana yükselmek. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Sonrasında önemli maçlarımız var. Allah'ın yardımı, çocuklarımızın inancı ve Şenol hocamızın katkılarıyla milli takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası için yoluna devam edecek."

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