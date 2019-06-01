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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir bugün TFF Başkanı

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Nihat Özdemir bugün TFF Başkanı

Tüm kulüplerin desteğini alan ve adaylık için gerekli imzaları toplayan Nihat Özdemir, birlikte çalışacağı ekibini belirledi. Özdemir, bugün saat 11.00’de yapılacak olağan genel kurulda TFF Başkanlığı’na seçilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara’da yapılacak. JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecek genel kurul, saat 11.00’de başlayacak.

23 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu resmen açıklayan Nihat Özdemir, adaylık için gereken imzaları topladı. Mevcut TFF Yönetim Kurulu’nda başkan vekili olarak da görev yapan Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin tam desteğini almış durumda. Adaylığını resmen ilan ettikten sonra yönetim kurulu listesi oluşturma çabalarına hız veren Özdemir, birlikte çalışacağı ekibi belirledi.

TÜRK FUTBOLUNUN NiHAT AĞABEYi

Ankaragücü ve Fenerbahçe kulüplerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Özdemir, 23 Mayıs’taki adaylık açıklamasında, “Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran’daki seçimde adayım. Futbolun Nihat Ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim” diyerek şöyle devam etmişti: “Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri istikrardır. 4 yıldır TFF’de başkan vekili görevini sürdürüyorum. Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey’le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek için adayım. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.”

RAPORLAR OKUNACAK

Bugün yapılacak genel kurulda ilk olarak mevcut TFF Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu okunup görüşülecek. Ardından 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilanço görüşülecek. Toplantıda daha sonra Denetleme Kurulu raporu okunup görüşülecek ve TFF Yönetim Kurulu için mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Genel kurulun son bölümünde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

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