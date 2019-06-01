Nihat Özdemir bugün TFF Başkanı
Tüm kulüplerin desteğini alan ve adaylık için gerekli imzaları toplayan Nihat Özdemir, birlikte çalışacağı ekibini belirledi. Özdemir, bugün saat 11.00’de yapılacak olağan genel kurulda TFF Başkanlığı’na seçilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara’da yapılacak. JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecek genel kurul, saat 11.00’de başlayacak.
23 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu resmen açıklayan Nihat Özdemir, adaylık için gereken imzaları topladı. Mevcut TFF Yönetim Kurulu’nda başkan vekili olarak da görev yapan Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin tam desteğini almış durumda. Adaylığını resmen ilan ettikten sonra yönetim kurulu listesi oluşturma çabalarına hız veren Özdemir, birlikte çalışacağı ekibi belirledi.
TÜRK FUTBOLUNUN NiHAT AĞABEYi
Ankaragücü ve Fenerbahçe kulüplerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Özdemir, 23 Mayıs’taki adaylık açıklamasında, “Türk futbolunu ileriye taşımak için 1 Haziran’daki seçimde adayım. Futbolun Nihat Ağabeyi olarak 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim” diyerek şöyle devam etmişti: “Sayın Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından biri istikrardır. 4 yıldır TFF’de başkan vekili görevini sürdürüyorum. Burada önemli insanlarla çalıştım. Yıldırım Bey’le yaptığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek için adayım. Tecrübemle, bilgimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum.”
RAPORLAR OKUNACAK
Bugün yapılacak genel kurulda ilk olarak mevcut TFF Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu okunup görüşülecek. Ardından 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilanço görüşülecek. Toplantıda daha sonra Denetleme Kurulu raporu okunup görüşülecek ve TFF Yönetim Kurulu için mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Genel kurulun son bölümünde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
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