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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak
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Futbol
04.12.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak

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Nihat Özdemir: Birinci hedefimiz gruptan çıkmak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, EURO 2020'de ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

TFF’nin Riva Tesisleri'nden TRT Spor'da canlı yayınla ekranlara gelen Gündem Futbol programında konuşan Özdemir, ''EURO 2020'de ana hedefimiz gruptan çıkmak.'' dedi.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Bakü bize ev sahipliği yapacak, orada seyirci avantajımız olacak.''

''EURO 2020'yi düzenlememiz gerekirken bu hakkı bizim elimizden aldılar. İnşallah EURO 2020'den iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum.''

''Şenol Güneş dün beni ziyarete gelmişti ''12 Haziran'a 192 gün kaldı.'' dedi. Güneş, 12 Haziran'a kadar her günü planlamış durumda. 191 gün sonra Roma'da çıkacağımız İtalya maçına şimdiden konsantrasyonu sağlamış durumdalar. UEFA, açılış maçının İtalya - Türkiye olmasından son derece memnun. EURO 2020'de adım adım ilerlemek istiyoruz. Futbol şansı bizimle olsun. Birinci hedefimiz 16 takım arasına girebilmek sonra da gidebileceğimiz yere kadar gidebilmek.''

Özdemir, prim sorusuna ''Hiçbir oyuncumuz bir an bile prim konusu açmadı.'' dedi.

Tüm taraftarların yürekten desteklerini beklediklerini söyleyen Nihat Özdemir, ''Taraftarlar şimdiden biletlerini alsınlar, seyahat organizayonlarını yapsınlar, tüm taraftarların desteğini bekliyoruz. Biletler satışa çıkmış durumda. Herkesin yüreğiyle desteğini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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