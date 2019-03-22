Nihat Kahveci'nin cuma namazı hikayesi salonu kahkahaya boğdu
Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen "İşte O An" adlı söyleşi programına eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber katıldı. Nihat Kahveci'nin anlattığı cuma namazı hikayesi de salonu kahkahaya boğdu.
Ünlü futbolcuların takım kamplarında yaşadıkları komik anların anlatıldığı programda seyirciler epey eğlenirken, Milli Sporcu Nihat Kahveci'nin Londra'da bir camide Cuma namazına gitme hikâyesi ve 2002 Dünya Kupası için Japonya'ya giden milli takım uçağında yaşanan anlar salonda uzun süre alkışlandı.
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