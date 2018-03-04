Nihat Kahveci'den penaltı yorumu! Fernandao...
Fenerbahçe ile Akhisarspor maçında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili Nihat Kahveci, 'penaltı' yorumunda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasnda Akhisarspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fernandao'nun ceza sahası içerisindeki pozisyonunda sarı lacivertliler penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.
Tivibuspor'da değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fernandao'nun penaltı pozisyonunu yorumladı. Brezilyalı oyuncuya yapılan hareketin penaltı olduğunu dile getiren Kahveci, "Fernandao'nun pozisyonu net penaltı." dedi.
İŞTE O AN...
Maçın 64. dakikasında Jose Fernandao'a sağ kanattan yapılan ortada Akhisarspor sağ beki Miguel Lopez kademeye girmek istedi ve Fernandao'yu sırtından itti. Bu itme sonrasında Fernandao'nun dengesi bozulurken Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Maçın hakemi Arda Kardeşler ise bu pozisyon için devam kararı verdi.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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