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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Nihat Kahveci: UEFA soruşturmasından bir şey çıkmaz

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Nihat Kahveci: UEFA soruşturmasından bir şey çıkmaz

ESKİ milli futbolcu Nihat Kahveci, Türk Milli Takımın bulduğu gol sonrası futbolcuların asker selamı vermesi nedeniyle UEFA'nın başlattığı soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyledi.

Eski Milli futbolcular Rüştü Reçber ve Nihat Kahveci, Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan 3'ncü Kitap Fuarına katıldı. Yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden milli futbolcular daha sonra futbol söyleşisine katıldı. Milli futbolcular sözlerine Barış Pınarına Harekatı'na destek açıklamasıyla başladı.

Futbolculuk yaşamlarındaki anılarını anlatan eski milli futbolcular dün Fransa'da oynanan ve 1-1 sona eren A Milli Takım maçı için de millilerin başarılı bir performans ortaya koyduğunu söylediler. Milli futbolculardan Nihat Kahveci, dün Fransa maçında Milli Takımın bulduğu gol sonrası futbolcuların asker selamı vermesi nedeniyle UEFA'nın başlattığı soruşturmadan bir şey çıkmayacağını söyledi. 

"UEFA'nın yaptığına tek kelime ile gülüyorum" diyen Kahveci, "Sonuçta milli takımımızın aldığı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Bizim takımımızın Avrupa kupasında, dünya kupasında olması gerekiyor. Bunu hak ediyoruz. Çok önemli maçlar oynadık ve önemli galibiyetler kazandık. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Dün de son Dünya şampiyonu Fransa ile karşılaştık. Onlara karşı başa baş oyun sergiledik. Bütün oyuncularımızı arzularından, mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Çünkü öyle bir zamanda ihtiyacımız olan puan ve puanlardı. Nasıl bir ve beraber olduğumuzu herkese gösterdiler. Avrupa'nın göbeğinde Paris'te asker selamını Mehmetçiğimize yolladılar. UEFA soruşturacakmış, oradan birşey çıkmaz. Sonuçta halkı bir sevincimiz, askerlerimize desteği sunan o futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci: UEFA soruşturmasından bir şey çıkmaz

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