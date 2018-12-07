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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Nihat Kahveci, şampiyonluk adayını açıkladı!
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Futbol
İHA
07.12.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Nihat Kahveci, şampiyonluk adayını açıkladı!

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Nihat Kahveci, şampiyonluk adayını açıkladı!

Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği seminerde Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Yasin Dallı moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Türk Futbolu Nereye Gidiyor?' konulu seminerde Nihat Kahveci, futbol gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bugünkü futbol adına üzülüyorum"
Profesyonel futbolculuk kariyerinde A Milli Futbol Takımı adına önemli başarılara imza atan ve özellikle 2008’de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol atarak UEFA tarafından maçın adamı seçilmesiyle akıllara kazınan Nihat Kahveci, “Türkiye, tarihinde futbol adına 5 turnuvaya gittiyse bunların 3’ünde bulundum. Çok şanslıyım. Yaptıklarımla, kattıklarımla gurur duyuyorum. Ancak bugünkü Türk futbolunu düşündüğümde çok üzülüyorum. Son 11 yıldır bir başarı yok. İnşallah ilk hedef 2020 Avrupa Şampiyonası. Eski günleri özlüyorum. Sevinmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“A Milli Takım'dan soğuma söz konusu"
Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı’nı insanlara yeniden sevdirmek gerektiğini ifade ederek, “Bizim oynadığımız maçlarda Türk Milli Takımı insanlarla kaynaşmış haldeydi. Şimdi bir soğuma söz konusu. Milli takım maçı olduğunu aramızda bilmeyen insanlar var. Türk Milli Futbol Takımı’nı insanlara sevdirmek gerekiyor. İnsanlar yine o heyecanla, o maç saatini birlikte beklemeli. O soğukluğu yok etmeliyiz” diye konuştu.

“Lucescu'yu formsuz buluyorum, değişiklik şart"
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’yu formsuz bulduğunu söyleyen eski futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lucescu’nun kariyerine çok büyük saygı duyuyorum. Türk futboluna çok şey katmıştır. Ama maalesef kimyası uyuşmadı milli takımla. 2002’de Şenol Güneş, 2008’de Fatih Terim. Milli takımımız, Türk teknik direktörle başarılı oluyor. Türk insanı birebir duyguları aldığında sahada çok daha başarılı oluyor. Yolun sonunu iyi görmüyorum. Bence en kısa zamanda bir değişiklik şart, teknik direktör anlamında. Lucescu konusunda karar gözden geçirilmeli.”

Süper Lig’i de değerlendirdi
Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevi için gündeme gelen Ersun Yanal transferinin gerçekleşmesinin sarı-lacivertli taraftarları memnun edeceğini belirten Nihat Kahveci, Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın takımın da Medipol Başakşehir olduğunu sözlerine ekledi.

“Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"
Eski futbolcu öğrencilerle, deneyimlerini paylaştığı söyleşide öğrencilere, “ Hayallerinizi küçümseyenlere rağmen, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ben hep öyle yaptım. Tevekkül etmeyi de bırakmayın” sözleriyle seslendi.

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