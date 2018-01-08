Nigel de Jong'dan Tudor'a sitem

Galatasaray'dan ayrılıp Bundesliga ekiplerinden Mainz'in yolunu tutan Nigel de Jong, sosyal medya hesabından veda açıklaması yaptı. Tudor'a sitem eden Hollandalı futbolcu, Fatih Terim'e ise başarılar diledi.

İşte tecrübeli futbolcunun veda sözleri:

Futbol kariyerimde bir sonraki bölüme geçme zamanı geldi.Galatasaray’a bana bu kulüpte oynama fırsatı verdiği için teşekkür ederim.

Ne yazık ki bir önceki teknik direktörle ve saha dışında kulüple yaşadığım problemlerden ötürü daha fazla bu formayı giyemeyeceğim, bu da futbolun bir parçası.

Bütün taraftarlara ve kulüp çalışanlarına bana verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim ve Fatih Terim yönetimindeki takımıma başarılar dilerim,mutlaka Terim bu kulübün hakettiği başarıyı getirecektir.İyi şanslar, Nigel