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Futbol
06.12.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Nice, Lazio'dan Rıza Durmisi'yi kiraladı

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Nice, Lazio'dan Rıza Durmisi'yi kiraladı

Fransız ekibi Nice, Lazio'dan Rıza Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Danimarkalı sol bek Fransız ekibi Nice transfer oldu.

25 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandığı yeni takımına devre arasında katılacak.

Durmisi, Lazio'da bu sezon forma şansı bulamadı.

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