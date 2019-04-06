Neymar'ın sırrını Adriano açıkladı!
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Adriano, Neymar ile ilgili önemli bir gerçeği açıkladı.
3 hafta önce eski takım arkadaşı ve vatandaşı Neymar ile telefon görüşmesi yaptığını söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz Barcelona'dan ayrıldığımız için pişmanlık duyduk; ama Neymar'da bunu biraz daha fazla hissediyor" diye konuştu.
Barcelona'ya transferinin hayatının en güzel anı olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "İnsanlar bana çok iyi bir kariyerimin olduğunu söylüyor; gerçek şu ki bu bana verilen bir lütuf aslında..."
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