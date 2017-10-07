Neymar'ın 26 milyon Euro'luk şikayetine ret!

İspanya basını Paris Saint Germain'in 222 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Neymar'ın eski takımı Barcelona'yı UEFA'ya şikayet ettiğini yazdı. Habere göre Neymar, 26 milyon Euro'luk sadakat bonusunu ödemeyen Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesi için avukatları aracılığıyla UEFA'ya başvurdu. Ancak UEFA, başvuruyu kısa sürede yanıtladı ve Brezilyalı oyuncuya ret yanıtı verdi.

İspanya medyası konuyla ilgili olarak transferde Raul Sanllehi'nin kilit rol oynadığı ancak eski yöneticinin halihazırda kulüpte çalışmadığına vurgu yaptı. (NTV Spor)