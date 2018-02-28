Neymar'ın 11 Mart istikrarı! Kaçırmıyor...
Marsilya maçında sakatlanan Neymar, kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart tarihi haftasında yine sahada değil, partide olma fırsatını yakalayacak.
Fransız ekibi PSG’nin süperstarı Neymar, geçtiğimiz pazar günü Marsilya’yı 3-0 yendikleri maçta bileğini kötü burkmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, ayak tarak kemiklerinde zedelenme olan Brezilyalı futbolcunun bir süre dinleneceği ifade edildi.
Tecrübeli oyuncunun son 4 sezondur kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü olan 11 Mart tarihine yakın bir zamanda yine sahada olamayacak olması, kafalarda soru işareti uyandırdı. Neymar, Barcelona’da 2014- 15 ve 2015-16 sezonlarında cezası, geçen sezon da sakatlığı sebebiyle kardeşinin doğum gününü kaçırmamıştı!
Sambacı’nın yine 11 Mart tarihinde sahada olmayacak olması tartışma yaratırken Marsilya’nın sol beki Amavi ise “Topu alıp, bizi bekliyor. Bir bakıma faul yapılmasını istiyor. Başına böyle şeylerin gelmesi normal” dedi.
11 MART’TA NEYMAR!
2014-15 Cezalı
2015-16 Cezalı
2016-17 Sakat
2017-18 Sakat
(Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle