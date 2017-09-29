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Neymar'dan flaş Cavani açıklaması! Bazıları...

Fransa takımlarından Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, Edinson Cavani ile yaşadıkları gerginlik hakkında ilk kez konuştu.

Hürriyet Haber
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Paris Saint-Germain kariyerine son derece parlak bir başlangıç yapan Neymar, Lyon maçında penaltıyı kullanmasına izin vermeyen Edinson Cavani ile arasındaki hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

Bazı gazetelerin haber uyduracak kadar ileri gittiklerini dile getiren Neymar; “Bazıları hiçbir fikirleri olmadığı konularda konuşuyor. Hedefleri soyunma odamıza sızmak. Bunu yapamayınca da olmayan şeyleri yazıyorlar” dedi…

Neymar, Paris Saint-Germain’de penaltı vuruşlarını bundan böyle kimin kullanacağına da karar verdiklerini belirtti.

Brezilyalı yıldız aldıkları kararın kazanacakları ilk penaltıya kadar bir sır olarak kalacağını vurguladı. (Sözcü)

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