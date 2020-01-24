Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla...
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Reims maçında kalçasıyla verdiği pasın ardından sosyal medyada ses getirdi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.
Brezilyalı futbolcu, Auguste-Delaune II'de oynanan ve sahadan 3-0 galip ayrıldıkları mücadelede kalçasıyla verdiği pasla ağızları açık bıraktı.
Neymar'ın Reims maçındaki birbirinden klas paslarını izliyoruz...
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