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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla...

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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Reims maçında kalçasıyla verdiği pasın ardından sosyal medyada ses getirdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.

Brezilyalı futbolcu, Auguste-Delaune II'de oynanan ve sahadan 3-0 galip ayrıldıkları mücadelede kalçasıyla verdiği pasla ağızları açık bıraktı.

Neymar'ın Reims maçındaki birbirinden klas paslarını izliyoruz...

Neymardan ağızları açık bırakan pas Kalçasıyla...

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