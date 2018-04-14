Neymar'da son dakika! Resmen açıklandı...
Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Paris Saint Germain'in 222 milyon Euro karşılığında geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kadrosuna kattığı Neymar, takımının Ligue 1'de oynadığı Olimpik Marsilya maçında sakatlanmıştı.
Sakatlığının ardından 2018 Dünya Kupası'nı kaçırabileceği söylenen Brezilyalı süperstar, kendi ülkesinde katıldığı bir televizyon programında taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Neymar, sahalara ne zaman döneceğine ilişkin soruyu "Tedavi sürecim iyi gidiyor. Ayağımdaki kırık iyileşti. Muhtemelen 1 ay içinde yeniden futbol oynamaya başlayacağım." şeklinde yanıtladı. Yıldız futbolcunun bu sözleri, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 17 Haziran'da İsviçre'ye karşı oynayacak Brezilya'da büyük sevinç yarattı.
PSG'DEN AÇIKLAMA
Paris Saint Germain de resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda yıldız futbolcunun sakatlığının hızla iyileştiğini belirtti. Kulüp, yıldız futbolcunun antrenmanlara dönüş süresinin de 10 gün içinde belli olacağı bilgisini paylaştı.
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