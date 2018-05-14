Neymar'da son dakika! Real Madrid derken...
PSG'nin Brezilyalı yıldızı için flaş bir iddia ortaya atıldı...
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Real Madrid ve eski takımı Barcelona’nın, PSG’den kadrosuna katmak istediği Neymar için bir başka devin daha devreye girdiğini yazdı.
Paris’ten ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu için İngiliz temsilcisi Manchester United’ın, 220 milyon Euro’yu (1.1 milyar TL) gözden çıkardığı öğrenildi. 26 yaşındaki forvetin babasının da United taraftarı olduğu ve oğlunun tercihini Kırmızı Şeytanlar’dan yana kullanmasını istediği bildirildi. (Fanatik)
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