Neymar'a şok tepki! Artık sabrımız kalmadı...
Paris Saint Germain'in ünlü taraftar grubu Ultras Paris, Neymar hakkında zehir zemberek bir açıklama yayımladı.
Paris Saint Germain'in ünlü taraftar grubu Ultras Paris, oyuncuları Neymar hakkında zehir zemberek bir açıklama yayımladı.
Resmi Twitter hesaplarından Brezilyalı yıldızın sakatlık sürecinde takındığı tavra dair sert bir mesaj yayımlayan taraftar grubu, açıklamalarda son derece sert ifadelere yer verdi.
Olimpik Marsilya maçında ayağından sakatlanan yıldız ismin Paris'in dışında tedavisinin sürmesinin edep sınırlarını zorladığını yazan Ultras Paris, oyuncularından Paris Saint Germain kulübüne ve taraftarlara saygı göstermesini istedi.
Ultras Paris, "Eğer kulübümüzün onuru bu kadar gülünç bir duruma düşmeye devam ederse elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz. Kendinize gelin. Zira artık sabrımız kalmadı." sözlerini kullandı.
(Fanatik)
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